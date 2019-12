Mercato Inter, tra Darmian e Marcos Alonso potrebbe spuntarla Emerson

L’Inter è sempre alla ricerca di un terzino sinistro per puntellare la fascia: diversi nomi sul taccuino di Beppe Marotta

L’Inter è sempre alla ricerca di un terzino sinistro per costruire una folta catena insieme ad Asamoah e Biraghi, non sempre brillantissimi in questo inizio di stagione.

Come riportato dal The Indipendent, i nerazzurri starebbero pensando di accelerare per Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea piace tanto, ma i Blues non faranno sconti a Conte: occorrono almeno 30 milioni di euro.