Mercato Juve: una big interessata a quel bianconero! Già iniziati contatti con il suo entourage. Le ultimissime

Mercato Juventus: una big mette gli occhi su un bianconero! Sono già partiti i primi contatti con il suo entourage

Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus non è soltanto una questione di cifre. Nei colloqui con la dirigenza, il giovane talento turco ha ribadito la sua volontà di essere centrale nel progetto bianconero e di contribuire alla conquista di trofei prestigiosi. Per lui, restare alla Vecchia Signora significa assumere un ruolo decisivo in una squadra sempre più ambiziosa e costruita per vincere.

Il nodo economico La distanza tra domanda e offerta resta però significativa. Yildiz chiede un ingaggio da top player, tra i 6 e i 7 milioni di euro, cifra che considera in linea con il suo valore e con lo stipendio del compagno Jonathan David. Attualmente percepisce circa 1,7 milioni più bonus, mentre la Juventus si è spinta poco sotto i 5 milioni annui. Le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane, con l’obiettivo comune di blindare il matrimonio e respingere le avances estere.

Le tentazioni dall’estero Il talento classe 2005 è sempre più apprezzato fuori dai confini italiani. L’Arsenal ha intensificato i contatti con il suo entourage, rimanendo affascinato dalle qualità del numero 10 bianconero. Parallelamente, il Real Madrid segue con attenzione la situazione: Xabi Alonso, che lo aveva già voluto al Bayer Leverkusen, ha segnalato il suo nome alla dirigenza madrilena.

Con un contratto valido fino al 2029, la Juventus non ha fissato alcun prezzo d’uscita. Tuttavia, fino a quando non sarà raggiunto l’accordo per il rinnovo, le richieste di informazioni da parte dei grandi club europei continueranno ad arrivare.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

