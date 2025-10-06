Mercato Juve, dalla Germania l’indiscrezione: possibile occasione a parametro zero in estate

Mercato Juve, occhi in Germania: un parametro zero può diventare l’affare dell’estate. Le ultimissime notizie

Il calciomercato della Juventus resta vigile sulle migliori occasioni internazionali e un nuovo nome potrebbe presto finire sul taccuino della dirigenza bianconera. Secondo quanto riportato da Bild, l’avventura di Raphael Guerreiro al Bayern Monaco sarebbe ormai vicina alla conclusione. Il terzino portoghese, classe 1993, potrebbe lasciare la Baviera già al termine della stagione.

Arrivato a parametro zero nell’estate 2023 dopo gli anni al Borussia Dortmund, Guerreiro non è riuscito a convincere pienamente il nuovo tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany. Nonostante la sua duttilità – capace di agire sia da esterno basso che da mezzala – e l’esperienza maturata in Bundesliga, il giocatore non rientra tra le prime scelte del progetto tecnico. Con un contratto in scadenza nel 2026 e senza segnali di rinnovo, il Bayern potrebbe aprire alla cessione già nella prossima finestra estiva, così da non rischiare di perderlo a parametro zero.

Una situazione che lo rende un’occasione appetibile per diversi top club europei, tra cui la Juventus, sempre alla ricerca di profili in grado di alzare il livello tecnico e internazionale della rosa. Guerreiro, nel pieno della maturità calcistica, rappresenterebbe una pedina preziosa per Igor Tudor, grazie alla sua capacità di interpretare più ruoli e garantire qualità sia in fase di costruzione che di spinta offensiva.

La dirigenza della Continassa segue con attenzione gli sviluppi: se ci saranno i margini per affondare il colpo, l’esterno portoghese potrebbe diventare un rinforzo di assoluto valore per la prossima stagione bianconera.