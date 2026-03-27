Mercato Juve, prende piede l’idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo

Mercato Juve, idea Ostigard per la difesa: contatti con l’entourage! C’è una rivale sullo sfondo. La concorrenza per il centrale del Genoa

La Juventus comincia a muoversi anche in difesa in vista del mercato estivo e tra i nomi seguiti spunta quello di Leo Ostigard, difensore centrale norvegese del Genoa. A rilanciare l’indiscrezione è Tuttosport, secondo cui il club bianconero avrebbe già avviato un primo contatto esplorativo con l’entourage del giocatore per capire margini di manovra e costi di un’eventuale operazione. Il profilo del centrale scandinavo piace per affidabilità, continuità fisica e capacità di leadership, qualità che avrebbero convinto la dirigenza torinese a inserirlo tra i difensori monitorati con attenzione in vista della prossima stagione.

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Spalletti lo conosce bene, il rendimento stagionale rafforza la candidatura

Sempre secondo Tuttosport, Ostigard rappresenta un nome tutt’altro che casuale anche per Luciano Spalletti, tecnico bianconero che lo ha già allenato ai tempi del Napoli. Il quotidiano sottolinea come l’allenatore ne apprezzi in particolare la forza nel gioco aereo, aspetto considerato prezioso per migliorare la resa della squadra sulle palle inattive e nelle situazioni da calcio piazzato. Sul piano dei numeri, il difensore norvegese sta vivendo una stagione molto solida: le statistiche disponibili lo accreditano di 25 presenze e 5 gol in campionato, dato notevole per un centrale difensivo, oltre a un minutaggio elevato che conferma la sua tenuta atletica.

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Sullo sfondo anche l’Inter, ma la Juve vuole muoversi in anticipo

Lo scenario, però, resta ancora in una fase iniziale.Tuttosport aggiunge inoltre che sul giocatore ci sarebbe attenzione anche da parte dell’Inter, dettaglio che spingerebbe i bianconeri a non perdere tempo. L’idea della società torinese sarebbe quella di approfondire presto il dossier per capire se esistano davvero le condizioni per anticipare la concorrenza e trasformare l’interesse in un’operazione concreta. Per adesso Ostigard è un nome caldo, ma ancora tutto da sviluppare.