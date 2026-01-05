Mercato Juve, caccia al nuovo bomber: Pellegrino in pole, spunta anche l’opzione Dzeko

Mercato Juve, idee per l’attacco: Pellegrino il prescelto, Dzeko tra le soluzioni low cost. Tutti i nomi

La Juventus si trova davanti a una constatazione ormai evidente: per restare competitiva ai vertici della Serie A serve un centravanti vero, un numero 9 di peso e presenza fisica capace di reggere l’urto con le difese avversarie. L’attuale coppia offensiva sta mostrando limiti strutturali difficili da ignorare. Jonathan David si sta rivelando più una seconda punta di raccordo — come sottolineato dallo stesso tecnico bianconero — mentre Loïs Openda non ha la fisicità necessaria per interpretare il ruolo di riferimento unico in attacco, rendendo al meglio solo accanto a un partner.

Uscite bloccate e strategie di Ottolini

Nonostante le difficoltà, secondo Tuttosport a gennaio non ci saranno movimenti in uscita nel reparto avanzato. Openda non può essere ceduto perché ha già disputato gare ufficiali con il Lipsia, mentre per David non esiste alcuna volontà di separazione, né da parte del giocatore né della società.

Il direttore sportivo Giovanni Manna Ottolini, però, è perfettamente consapevole che l’assenza prolungata di Vlahovic e la scarsa incisività degli attaccanti impongono un intervento sul mercato. L’obiettivo è trovare un’occasione nel “reparto saldi”, un centravanti che possa garantire immediatezza e affidabilità.

Gli obiettivi: da Pellegrino a Dovbyk

La lista dei nomi monitorati è ampia, ma ogni pista presenta ostacoli non trascurabili:

Mateo Pellegrino – È il preferito. Con 8 gol stagionali al Parma, l’argentino incarna il profilo ideale per Spalletti. Tuttavia, il club ducale lo valuta almeno 30 milioni e non ha alcuna intenzione di cederlo a stagione in corso, nonostante i buoni rapporti tra Ottolini e l’AD Cherubini.

– È il preferito. Con 8 gol stagionali al Parma, l’argentino incarna il profilo ideale per Spalletti. Tuttavia, il club ducale lo valuta almeno 30 milioni e non ha alcuna intenzione di cederlo a stagione in corso, nonostante i buoni rapporti tra Ottolini e l’AD Cherubini. Artem Dovbyk – In uscita dalla Roma e ormai fuori dai piani di Gasperini, rappresenta una soluzione percorribile. Il problema è che i giallorossi preferirebbero una cessione definitiva, non un prestito.

– In uscita dalla Roma e ormai fuori dai piani di Gasperini, rappresenta una soluzione percorribile. Il problema è che i giallorossi preferirebbero una cessione definitiva, non un prestito. Lorenzo Lucca – Profilo molto apprezzato, ma trattare con il Napoli a gennaio appare complicatissimo.

– Profilo molto apprezzato, ma trattare con il Napoli a gennaio appare complicatissimo. Alex Sørloth – Il norvegese dell’Atletico Madrid resta un’ipotesi affascinante ma difficile da concretizzare, sia per i costi sia per le dinamiche di mercato.

– Il norvegese dell’Atletico Madrid resta un’ipotesi affascinante ma difficile da concretizzare, sia per i costi sia per le dinamiche di mercato. Edin Dzeko – L’opzione “low cost”. A 40 anni garantirebbe comunque esperienza, affidabilità e un rapporto già consolidato con Spalletti dai tempi della Roma. Una soluzione tampone, ma immediatamente funzionale.

