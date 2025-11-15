Mercato Juve, Vlahovic è stato contattato da quel club per la prossima stagione! C’è già il progetto… Le ultimissime notizie

Mercato Juve: Vlahovic nel mirino di altri club! Contatti già avviati per la prossima stagione, pronto il progetto tecnico

Il conto alla rovescia verso la scadenza del contratto di Dusan Vlahovic procede inesorabile. Alla Continassa regna un silenzio solo apparente, mentre le grandi potenze del calcio europeo si muovono dietro le quinte. Il futuro del numero 9 bianconero, legato alla Juventus fino a giugno, è ormai il tema dominante del mercato: l’ombra di un addio a parametro zero incombe, con il Bayern Monaco pronto a cogliere l’occasione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

I bavaresi non hanno mai smesso di seguirlo. Anzi, dalle semplici manifestazioni di interesse sono passati ai contatti diretti con l’entourage del giocatore, presentandogli il progetto tecnico. Una corte serrata che non lascia indifferente il serbo, attratto dalla Bundesliga: un campionato che, per spazi e fisicità, considera ideale per le sue caratteristiche.

A complicare il rinnovo è la questione economica. Vlahovic pretende un ingaggio in linea con quello attuale, cifre difficili da sostenere per la nuova politica di sostenibilità della Juventus. Forte della sua posizione e della libertà contrattuale imminente, l’attaccante classe 2000 non ha alcuna fretta: sa di avere il coltello dalla parte del manico.

La strategia della società, ribadita da Giorgio Chiellini e dall’amministratore delegato Damien Comolli, è chiara: ogni discorso sarà rimandato a fine stagione. Una scelta che punta a spegnere il clamore mediatico per concentrarsi sul campo, ma che espone il club a un rischio enorme. A giugno, infatti, Vlahovic sarà già libero di accordarsi con chiunque, e il Bayern resta in prima fila.

