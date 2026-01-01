Mercato Lazio, accordo raggiunto per la cessione di Castellanos: il West Ham è pronto ad accoglierlo! I dettagli

Mercato Lazio, Castellanos lascia la Lazio: intesa totale con il West Ham, ecco tutti gli ultimi dettagli in arrivo

La trattativa tra Lazio e West Ham per Valentín Castellanos è ormai alle battute finali. Le due società hanno raggiunto un accordo e sono in corso gli ultimi scambi di documenti necessari per formalizzare l’operazione. Il trasferimento avverrà a titolo definitivo per una cifra di 30 milioni di euro, con l’attaccante argentino atteso in Inghilterra nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche.

Lazio e West Ham stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici, mentre il club biancoceleste dovrà riconoscere al New York FC il 15% della futura rivendita, come previsto dagli accordi presi al momento dell’acquisto del giocatore. Castellanos, dal canto suo, ha già trovato l’intesa con gli Hammers, preferendo la Premier League alle proposte arrivate da Flamengo e River Plate, che nelle scorse settimane avevano tentato l’affondo per il numero undici.

L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, sancendo così il passaggio di Taty Castellanos al West Ham e l’inizio di una nuova avventura nel campionato inglese.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

