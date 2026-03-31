Mercato Lazio, Diogo Leite sempre più vicino: il centrale può arrivare in biancoceleste a parametro zero

Mercato Lazio, accelerata per Diogo Leite: il difensore portoghese pronto a sbarcare nella Capitale a zero

Il calciomercato della Lazio comincia a prendere forma, soprattutto in difesa, il reparto destinato ai maggiori interventi nella prossima estate. Il nome più caldo è quello di Diogo Leite, centrale portoghese dell’Union Berlino, tornato con forza nei piani biancocelesti dopo i contatti avviati nei mesi scorsi. Come riportato dal Corriere dello Sport, i dialoghi interrotti a gennaio sono ripartiti e ora si attende soltanto il via libera definitivo per arrivare alle firme. Il profilo del 27enne è particolarmente gradito perché potrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione, nonostante un contratto in scadenza nel 2026: una condizione che permetterebbe alla Lazio di rinforzare la retroguardia senza investire sul cartellino.

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Il centrale mancino, cresciuto tra Porto e Braga, rappresenta una soluzione di esperienza e struttura per un reparto che potrebbe cambiare volto. Se la trattativa procederà senza intoppi, Leite potrebbe sostenere le visite mediche e firmare un contratto quadriennale o quinquennale. Il difensore è reduce da uno stiramento, ma è già tornato in panchina nell’ultima gara contro il Bayern Monaco, un segnale incoraggiante in vista delle prossime settimane.

Parallelamente resta viva anche la pista Arnau Martinez, terzino del Girona seguito già a gennaio. Il giocatore piace per duttilità e prospettiva, ma l’operazione è più complessa dal punto di vista economico: la clausola è fissata a 14 milioni di euro e la scadenza nel 2027 lascia margini di trattativa, ma non semplici. Per questo, ad oggi, la strada che porta a Diogo Leite appare nettamente più avanzata.