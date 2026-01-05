Calciomercato
Mercato Lazio, Guendouzi sempre più lontano dai biancocelesti! Nuovi contatti col Fenerbahce, Fabiani pensa già al sostituto
Le strade della Lazio e di Mattéo Guendouzi sembrano destinate a separarsi in questa finestra invernale. Secondo gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, i contatti tra la dirigenza capitolina e il Fenerbahce proseguono spediti. Il centrocampista francese, ex Arsenal dalla grande dinamicità, ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Istanbul, accettando la corte del club turco. Ora la società biancoceleste resta in attesa della prima offerta ufficiale per definire l’intesa economica e liberare il giocatore.
L’uscita del numero 8 sbloccherebbe immediatamente le manovre in entrata, con un obiettivo chiaro nel mirino: Giovanni Fabbian. La Lazio ha deciso di accelerare ed è pronta a presentare una proposta formale al Bologna per assicurarsi il talentuoso incursore classe 2003. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio dell’Inter e messosi in luce in Serie A per i suoi tempi di inserimento perfetti, è considerato il profilo ideale per ringiovanire e rinforzare la mediana.