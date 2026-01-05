Mercato Lazio, Guendouzi sempre più lontano dai biancocelesti! Nuovi contatti col Fenerbahce, Fabiani pensa già al sostituto

Mercato Lazio, Guendouzi sempre più lontano dai biancocelesti! Contatti col Fenerbahce, Fabiani pensa già al sostituto: può arrivare dalla Serie A

Le strade della Lazio e di Mattéo Guendouzi sembrano destinate a separarsi in questa finestra invernale. Secondo gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio, i contatti tra la dirigenza capitolina e il Fenerbahce proseguono spediti. Il centrocampista francese, ex Arsenal dalla grande dinamicità, ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Istanbul, accettando la corte del club turco. Ora la società biancoceleste resta in attesa della prima offerta ufficiale per definire l’intesa economica e liberare il giocatore.

L’uscita del numero 8 sbloccherebbe immediatamente le manovre in entrata, con un obiettivo chiaro nel mirino: Giovanni Fabbian. La Lazio ha deciso di accelerare ed è pronta a presentare una proposta formale al Bologna per assicurarsi il talentuoso incursore classe 2003. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio dell’Inter e messosi in luce in Serie A per i suoi tempi di inserimento perfetti, è considerato il profilo ideale per ringiovanire e rinforzare la mediana.