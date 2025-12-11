Calciomercato Lazio, Guendouzi verso l’addio in casa biancoceleste. La situazione è abbastanza delicata!

Calciomercato Lazio: Guendouzi verso l’addio, la Premier insiste e Sarri prepara la rivoluzione a centrocampo

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto vivere una svolta importante, con il nome di Matteo Guendouzi al centro delle valutazioni della dirigenza biancoceleste. Il centrocampista francese, arrivato solo pochi mesi fa tra grandi aspettative, non è riuscito a imporsi come previsto e oggi rappresenta uno dei possibili sacrifici utili a generare liquidità per rinforzare la rosa durante la sessione invernale.

La società, infatti, sta analizzando con attenzione il margine economico con cui potrà operare e, nel frattempo, resta in attesa di proposte concrete per Guendouzi e per Taty Castellanos, anche lui inserito nella lista dei cedibili. L’obiettivo è liberare risorse per intervenire con decisione in entrata, soprattutto a centrocampo, reparto che Sarri ritiene necessiti di nuove energie tecniche e tattiche.

Il Calciomercato Lazio potrebbe prendere una direzione precisa grazie all’interesse di alcuni club di Premier League. Il nome più caldo è quello del Sunderland, pronto a valutare l’acquisto di Guendouzi. Il tecnico Le Bris conosce profondamente il giocatore, avendolo guidato nel suo passato al Lorient, e avrebbe richiesto un profilo con le sue caratteristiche per potenziare una squadra in piena corsa europea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club inglese sta preparando un’offerta ufficiale.

Il rendimento altalenante del francese in questa stagione, unito alla sorprendente crescita di Basic, recentemente avvicinato al rinnovo, ha spinto la società a considerarne la cessione come un’opportunità più che un rischio. Guendouzi non è più incedibile, soprattutto se la sua uscita può garantire fondi immediatamente reinvestibili.

Parallelamente, il Calciomercato Lazio sta già individuando i possibili sostituti. Sarri apprezza in modo particolare Ilic del Torino, giocatore elegante e intelligente nelle due fasi, mentre vede in Fabbian del Bologna un talento da sviluppare, anche se al momento i rossoblù lo considerano intoccabile.

Il mercato biancoceleste, dunque, ruota attorno alla decisione sul futuro di Guendouzi: la sua partenza potrebbe aprire le porte a una mini-rivoluzione a centrocampo e offrire a Sarri il profilo ideale per completare la squadra. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la reale direzione del Calciomercato Lazio.

