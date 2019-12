Mercato Lazio, non solo Kiyine. Spazio per un altro arrivo dalla Salernitana

Mercato Lazio, non solo Kiyine dalla Salernitana. Lotito pesca un altro profilo dal suo stesso club: si tratta della punta Jallow

La Lazio pesca in Serie B per il mercato, e precisamente nel club gestito dallo stesso Lotito ovvero la Salernitana. Kiyine è vicino ai biancocelesti, ma il direttore sportivo Igli Tare non si limiterà solo a strappare ai granata il marocchino.

Secondo La Gazzetta dello Sport è stato messo nel mirino anche Jallow. Punta, verrebbe preso dai biancocelesti per dare una valida alternativa in avanti ai più quotati Immobile, Caicedo e Correa.