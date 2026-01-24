Lazio News
Mercato Lazio, interviene Sarri: «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile, punto!». Presa di posizione netta del tecnico
Mercato Lazio, Maurizio Sarri ha parlato di Romagnoli prima della partita contro il Lecce a Sky. Le sue dichiarazioni
Maurizio Sarri ha parlato a Sky nel pre-partita di Lecce Lazio, soffermandosi anche sulla questione Alessio Romagnoli (in procinto di lasciare i biancocelesti per sbarcare all’Al Sadd).
LA SETTIMANA – «Settimana difficile com’è normale dopo una partita difficile. La settimana dopo certe partite non è semplice. Non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire in maniera lucida».
LE SCELTE DI ROMAGNOLI E DIA – «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile e disponibile, punto. Dia è tornato dalla Coppa d’Africa, ha fatto tre allenamenti frizzanti e ho deciso di dargli fiducia».
COSA SI ASPETTA? – «Il Como è una squadre che ti toglie entusiasmo, rischi di correre sempre dietro a loro, mi aspetto una reazione bella tosta ma da squadra lucida».
