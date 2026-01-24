Connect with us

Lazio News

Mercato Lazio, interviene Sarri: «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile, punto!». Presa di posizione netta del tecnico

Published

33 minuti ago

on

By

sarri

Mercato Lazio, Maurizio Sarri ha parlato di Romagnoli prima della partita contro il Lecce a Sky. Le sue dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato a Sky nel pre-partita di Lecce Lazio, soffermandosi anche sulla questione Alessio Romagnoli (in procinto di lasciare i biancocelesti per sbarcare all’Al Sadd).

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

LA SETTIMANA – «Settimana difficile com’è normale dopo una partita difficile. La settimana dopo certe partite non è semplice. Non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire in maniera lucida».

LE SCELTE DI ROMAGNOLI E DIA – «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile e disponibile, punto. Dia è tornato dalla Coppa d’Africa, ha fatto tre allenamenti frizzanti e ho deciso di dargli fiducia».

COSA SI ASPETTA? – «Il Como è una squadre che ti toglie entusiasmo, rischi di correre sempre dietro a loro, mi aspetto una reazione bella tosta ma da squadra lucida».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto4 giorni ago Andrea Bargione

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...
Change privacy settings
×