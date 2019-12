Mercato Manchester United, nome nuovo per l’attacco: ecco di chi si tratta

Il Manchester United si trova a dover far fronte ad un attacco abbastanza sterile: i Red Devils avrebbero individuato un nome

Il Manchester United non sa più segnare: solo 23 gol in 20 partite per i Red Devils, che non hanno mai trovato continuità con nessuna prima punta. Per questo la società sarebbe al lavoro per rinforzare il reparto offensivo.

Come riportato dal Sun, i Red Devils avrebbero messo gli occhi su Calvert-Lewin dell’Everton: bottega cara quella di Ancelotti, con la richiesta di 50 milioni di euro.