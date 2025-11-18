Milan News
Mercato Milan, spunta un’incredibile indiscrezione su Leao! Una big a sorpresa sul portoghese: ecco il possibile scenario futuro
Mercato Milan, clamorosa voce: Leao nel mirino di una big a sorpresa. Possibile svolta sul futuro del portoghese
Il Galatasaray, reduce dai grandi investimenti estivi, punta a un nuovo colpo di prestigio nella finestra di mercato di gennaio. Come spesso accade, lo sguardo dei turchi si posa sulla Serie A. Oltre al già noto interesse per Ademola Lookman, nella lista dei desideri compare un nome di assoluto lusso: Rafael Leão, numero 10 e stella del Milan.
Un sondaggio destinato a restare tale
Il gradimento tecnico per il talento portoghese è evidente, ma la pista appare impraticabile. La posizione del Milan è chiara e inflessibile: Leão non è in vendita. Inoltre, il Galatasaray non ha avviato alcun contatto concreto con l’entourage del giocatore.
Leão pensa solo al Milan
Dal canto suo, Leão è totalmente concentrato sugli obiettivi rossoneri. Il portoghese guarda già al cruciale derby contro l’Inter e non prende minimamente in considerazione l’idea di un trasferimento a gennaio.
Un sogno irraggiungibile
Il Milan e il suo numero 10 proseguono insieme il cammino. Nonostante l’interesse forte e dichiarato del Galatasaray, l’operazione resta — almeno per ora — un sogno proibito per il club turco.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Milan, Saelemaekers vicino a rinnovare con la squadra rossonera? La situazione attuale
Calciomercato Milan, Saelemaekers vicino a rinnovare con la squadra rossonera? La situazione attuale
Calciomercato Milan, quale sarà il futuro di Santiago Gimenez? Spunta fuori una nuova indiscrezione
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...