Mercato Milan, spunta un’incredibile indiscrezione su Leao! Una big a sorpresa sul portoghese: ecco il possibile scenario futuro

Mercato Milan, clamorosa voce: Leao nel mirino di una big a sorpresa. Possibile svolta sul futuro del portoghese

Il Galatasaray, reduce dai grandi investimenti estivi, punta a un nuovo colpo di prestigio nella finestra di mercato di gennaio. Come spesso accade, lo sguardo dei turchi si posa sulla Serie A. Oltre al già noto interesse per Ademola Lookman, nella lista dei desideri compare un nome di assoluto lusso: Rafael Leão, numero 10 e stella del Milan.

Un sondaggio destinato a restare tale

Il gradimento tecnico per il talento portoghese è evidente, ma la pista appare impraticabile. La posizione del Milan è chiara e inflessibile: Leão non è in vendita. Inoltre, il Galatasaray non ha avviato alcun contatto concreto con l’entourage del giocatore.

Leão pensa solo al Milan

Dal canto suo, Leão è totalmente concentrato sugli obiettivi rossoneri. Il portoghese guarda già al cruciale derby contro l’Inter e non prende minimamente in considerazione l’idea di un trasferimento a gennaio.

Un sogno irraggiungibile

Il Milan e il suo numero 10 proseguono insieme il cammino. Nonostante l’interesse forte e dichiarato del Galatasaray, l’operazione resta — almeno per ora — un sogno proibito per il club turco.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Milan, Saelemaekers vicino a rinnovare con la squadra rossonera? La situazione attuale

