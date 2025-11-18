Calciomercato Milan, Saelemaekers vicino a rinnovare con la squadra rossonera? La situazione attuale

Calciomercato Milan: rinnovo Saelemaekers, si avvicina l’accordo! Ecco la situazione attuale

Il calciomercato Milan non si ferma mai, nemmeno quando le luci sono puntate sul campo. Oltre alla preparazione della squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri, il club rossonero continua a lavorare dietro le quinte per garantire la permanenza dei suoi giocatori più importanti. In particolare, uno dei temi caldi in questi giorni riguarda il rinnovo di Alexis Saelemaekers, esterno belga che ha saputo conquistare la fiducia della dirigenza con le sue prestazioni e la sua grande duttilità sulla fascia destra.

Rinnovo vicino: le trattative proseguono

Secondo le ultime notizie, i contatti tra il Milan e l’entourage di Saelemaekers sono costanti e portano segnali positivi. Sebbene non sia ancora stato fissato un incontro decisivo per la firma, l’atmosfera intorno alla trattativa è di grande ottimismo. Sia il club rossonero che il giocatore sono determinati a trovare rapidamente un accordo per prolungare il contratto, che attualmente scadrà nel giugno 2027. Il rinnovo del belga rappresenta una priorità per la dirigenza milanista, che intende blindare uno dei suoi elementi più preziosi.

I dettagli dell’accordo: quadriennale con opzione

La proposta che il Milan ha messo sul tavolo è molto allettante. L’offerta prevede un contratto quadriennale, con la possibilità di estenderlo per un ulteriore anno, fino al 2031, se entrambe le parti saranno soddisfatte. Questo tipo di accordo rispecchia pienamente la strategia a lungo termine del club, che vuole costruire una rosa solida e duratura. Oltre alla durata del contratto, Saelemaekers potrebbe vedere anche un consistente aumento dello stipendio, in segno di riconoscimento per il suo contributo e per la sua crescita continua sotto la guida di Allegri.

La strategia di Allegri e Tare

Il rinnovo di Saelemaekers si inserisce perfettamente nella visione del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. L’ex dirigente della Lazio sta lavorando per consolidare il progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che apprezza molto le caratteristiche di Saelemaekers. Il belga è un giocatore versatile, capace di adattarsi a più ruoli e di dare sempre il massimo in termini di sacrificio e impegno, qualità molto apprezzate dal tecnico toscano. Blindare Saelemaekers, quindi, non solo garantirà stabilità alla rosa, ma sarà anche fondamentale per puntare a obiettivi ambiziosi, come la conquista dello Scudetto e una solida presenza nelle competizioni europee.

Il futuro di Saelemaekers: un elemento chiave per Allegri

L’imminente incontro tra le parti, che si prevede a breve, è atteso con grande interesse. Se tutto andrà come previsto, Saelemaekers ufficializzerà presto il suo rinnovo con il Milan, prolungando la sua permanenza a Milanello per altri anni. Per il club rossonero, questa è una mossa fondamentale per consolidare il progetto tecnico di Allegri e puntare a traguardi importanti. Il rinnovo di Saelemaekers non solo garantirà stabilità alla rosa, ma rafforzerà anche la competitività del Milan nelle stagioni a venire.