Milan News

Mercato Milan, affare Mateta definitivamente saltato: il motivo della decisione dei rossoneri

2 ore ago

Mercato Milan, affare Mateta definitivamente saltato: il motivo della decisione dei rossoneri, e ora la Juve? La situazione sull’attaccante

Il sipario cala bruscamente su una delle operazioni più calde di questo finale di calciomercato: Jean-Philippe Mateta non sarà un nuovo giocatore del Milan. La notizia, diffusa dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha il sapore della beffa per l’ambiente milanista. La trattativa per il trasferimento in Italia del possente centravanti francese, attualmente in forza al Crystal Palace, è definitivamente saltata proprio quando il traguardo sembrava ormai a un passo.

Nei giorni scorsi, la dirigenza del Diavolo aveva lavorato alacremente per trovare la quadra economica, raggiungendo un accordo verbale totale con il club londinese. Tutto sembrava apparecchiato per la firma, ma l’iter si è bloccato allo scoglio più importante: le verifiche finali. Dopo un ulteriore round di controlli e accertamenti specifici, necessari per valutare l’affidabilità dell’atleta classe 1997, il club di via Aldo Rossi ha preso una decisione drastica: stop immediato al tesseramento. I vertici rossoneri hanno preferito non correre rischi, rinunciando all’acquisto nonostante la necessità di regalare a Massimiliano Allegri, tecnico toscano dei lombardi, un’alternativa di peso per il reparto avanzato.

Il francese, capace di segnare 8 gol in 23 partite nell’attuale Premier League con le Eagles, vede così sfumare il suo approdo in Serie A con la maglia rossonera. Tuttavia, il suo futuro resta un rebus intrigante per queste ultime, frenetiche ore di trattative. Sullo sfondo rimane infatti la sagoma della Juventus. I Bianconeri, alla costante ricerca di occasioni last minute per puntellare la rosa, stanno valutando se affondare il colpo in extremis, approfittando della rottura tra il giocatore e il Milan. Resta da capire se la Vecchia Signora deciderà di ignorare i campanelli d’allarme che hanno frenato i rivali o se virerà altrove. Di certo, per il Milan, il dossier Mateta è archiviato definitivamente.

