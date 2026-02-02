Mateta Milan, Crystal Palace in attesa! La rivelazione di Romano e la verità sul ritorno di fiamma della Juventus: il punto sul futuro dell’attaccante

La trattativa per portare Jean-Philippe Mateta in rossonero vive una fase di stallo tecnico-medico estremamente delicata. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall’esperto di mercato Matteo Moretto, gli esami specialistici in corso non mirano tanto a valutare la disponibilità immediata del possente centravanti francese, quanto piuttosto la sua integrità fisica sul lungo periodo. Il Milan intende evitare investimenti onerosi su un profilo che potrebbe nascondere criticità croniche, specialmente in un ruolo fisicamente logorante come quello della punta centrale.

La profonda cautela della dirigenza di via Aldo Rossi nasce dalla necessità di ottenere garanzie assolute sulla stabilità strutturale dell’articolazione sotto sforzo prolungato, andando oltre il semplice stato di forma attuale. Questo supplemento d’indagine risulta fondamentale per Massimiliano Allegri, tecnico del Diavolo, che necessita di un attaccante affidabile per l’intera durata della stagione. Se i test dovessero evidenziare un rischio d’usura eccessivo, la società potrebbe decidere di ritirarsi definitivamente dall’affare. Emerge inoltre un retroscena significativo legato alla concorrenza: la Juventus si sarebbe defilata dalla corsa proprio a causa di queste perplessità fisiche. I Bianconeri, infatti, erano perfettamente a conoscenza delle fragilità del giocatore e hanno preferito non affondare il colpo, lasciando ai lombardi l’onere di valutare la reale sostenibilità dell’operazione.

🚨 Crystal Palace are still waiting for AC Milan final verdict on Jean Philippe Mateta medical.



This also impacts final approval on Strand Larsen deal, waiting for Mateta situation.



No other Italian clubs working on Mateta deal at present.



🎥🇮🇹 https://t.co/F2UOtGZdE1 pic.twitter.com/YsnBSasUlF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

