Mercato Milan, un nuovo attaccante per spezzare la ‘maledizione’: da Retegui a Castro, fino al colpo Kostic. Novità sui movimenti rossoneri

Mercato Milan, i rossoneri andranno a caccia di nuovo attaccante in estate. Quali sono i nomi sul taccuino della dirigenza

Il mercato Milan per la stagione 2026/27 ha una missione assoluta: trovare un vero e proprio “numero 9”. Da ben quattordici anni, ovvero dai 28 centri di Zlatan Ibrahimovic nel 2011-2012, nessun attaccante rossonero è più riuscito ad abbattere il muro delle 20 reti in campionato.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

La maledizione dell’attacco e le richieste di Allegri

Il tecnico Massimiliano Allegri ha chiesto esplicitamente alla dirigenza un profilo di spessore internazionale per colmare questa storica lacuna. Nelle ultime stagioni, infatti, gli ingenti investimenti della società non hanno pagato i dividendi sperati. Le onerose operazioni per Santiago Gimenez (solo 5 reti e tante difficoltà di ambientamento) e Christopher Nkunku hanno ampiamente deluso, così come la breve parentesi di Morata.

Retegui il sogno, Castro l’alternativa per il reparto offensivo

Il direttore sportivo Igli Tare ha individuato in Mateo Retegui il candidato ideale. L’attaccante, oggi all’Al-Qadsiah, conosce alla perfezione la Serie A, requisito fondamentale preteso da Allegri per ridurre i tempi di inserimento. L’ostacolo principale resta l’ingaggio da 16 milioni, motivo per cui i rossoneri tengono caldissima la pista Santiago Castro del Bologna, valutato circa 40 milioni. Più defilati rimangono Dusan Vlahovic, in odore di rinnovo con la Juventus, e Moise Kean, per cui si valuta l’inserimento di contropartite (come Camarda o Comotto) per abbassare le pretese della Fiorentina.

Il colpo in prospettiva: i dettagli su Andrej Kostic

Guardando al futuro, il Milan ha intanto chiuso l’acquisto del promettente talento serbo Andrej Kostic. A svelare i retroscena dell’operazione è l’esperto Matteo Moretto:

“Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che già mandava le prime offerte al Partizan Belgrado, con i rossoneri intenzionati a non voler spendere più di 5 milioni più bonus. Alla fine l’operazione non andò a buon fine subito, ma l’ultimo giorno di mercato del recente mercato di gennaio ci fu un’impennata positiva tra i due club, con il Milan fiducioso di rilanciare e chiudere per il ragazzo. A partire da febbraio il tour de force finale e quindi la chiusura della trattativa. Kostic è già a Milano e ha già fatto le visite mediche. Le cifre dell’operazione sono: 3,5 milioni di euro come base fissa al Partizan più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo è un classe 2007, giovane ma non giovanissimo perchè ha già delle presenze e buoni numeri con la prima squadra, ha già fatto Conference ed Europa League. E’ un attaccante già abituato a certi tipi di palcoscenici. L’idea del Milan però è quella di fargli fare da spola tra la Prima Squadra e Milan Futuro”.