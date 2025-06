Mercato Milan, prima offerta al Valencia per quel giocatore! Tutto pronto, ecco la posizione del club spagnolo

Mercato Milan, c’è l’offerta al Valencia per quel calciatore! Tutto pronto, ecco la posizione degli spagnoli! Le ultimissime

La trattativa tra Milan e Valencia per Javi Guerra è uno dei dossier più caldi del calciomercato estivo. Il giovane centrocampista classe 2003 è stato individuato come rinforzo ideale per il centrocampo rossonero, grazie alla sua versatilità, alla visione di gioco e alla capacità di recupero palla. Il Milan è determinato a inserire profili giovani ma già pronti nel proprio progetto tecnico, e Guerra rispecchia appieno questa filosofia. I contatti tra i due club proseguono in modo costante, segnalando un interesse concreto e ben avviato. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Il nodo centrale resta la valutazione economica: il Milan propone un’offerta attorno ai 20 milioni di euro, mentre il Valencia chiede una cifra più elevata, forte dell’importanza del giocatore nel proprio organico. Nonostante questo scarto, le parti stanno lavorando a soluzioni alternative come bonus e percentuali sulla futura rivendita per sbloccare la trattativa. Entrambi i club mostrano volontà di arrivare a un accordo e la determinazione del Milan, unita alla possibile apertura di Guerra verso un trasferimento in Serie A, tiene vive le speranze dei tifosi per un esito positivo.