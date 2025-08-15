Mercato Milan, al via la stagione dei rinnovi: Furlani pronto a blindare tre pilastri della propria rosa

Mercato Milan, Pulisic verso la firma fino al 2029, colloqui decisivi anche per Maignan e Saelemaekers

Non solo acquisti e cessioni nell’estate rossonera: in casa Milan si guarda anche al futuro con un piano preciso per mettere al sicuro alcuni dei giocatori più importanti della rosa. Come riporta Tuttosport, da settembre prenderà ufficialmente il via la stagione dei rinnovi, con una serie di incontri programmati per consolidare lo zoccolo duro del gruppo sotto la gestione del nuovo direttore sportivo Igli Tare e di Massimiliano Allegri.

Il primo nome sulla lista è quello di Christian Pulisic. L’americano, legato al club fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione, è vicino a un prolungamento fino al 2029. L’intesa di massima sarebbe già stata trovata e prevederebbe anche un adeguamento dell’ingaggio a circa 5 milioni di euro annui. Considerato ormai un punto fermo dell’attacco di Allegri, Pulisic ha conquistato tutti con velocità, dribbling e incisività sotto porta: assicurarsi la sua permanenza in Serie A è una priorità assoluta.

Più delicata la situazione di Mike Maignan. L’attuale accordo scade nel 2026 e, dopo mesi di rapporti non semplici, sarà fondamentale ricucire il rapporto con il portiere francese. La sua leadership, le parate decisive e la qualità nella costruzione dal basso sono ritenute indispensabili per le ambizioni del Milan, sia in Italia che in Europa. Tare avrà il compito di fargli sentire piena fiducia e centralità nel progetto.

In agenda anche il rinnovo di Alexis Saelemaekers, in scadenza nel 2027. L’esterno belga rappresenta una risorsa preziosa per la sua duttilità e l’impegno costante sia in fase offensiva che difensiva. Pur lontano dai riflettori dei big, il suo contributo tattico e la capacità di ricoprire più ruoli lo rendono un elemento molto apprezzato da Allegri.

L’obiettivo della dirigenza è chiaro: chiudere rapidamente le trattative per garantire continuità tecnica e stabilità, ponendo le basi per un Milan competitivo a lungo termine. Il buon esito di questi rinnovi sarà determinante per il progetto della nuova era rossonera.