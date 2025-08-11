Mercato Milan, Thiaw ha superato le visite mediche col Newcastle: attesa per l’ufficialità del trasferimento

Mercato Milan, Thiaw ha passato le visite mediche in Inghilterra! Sarà presto ufficializzato come nuovo giocatore del Newcastle

Il trasferimento di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle United è ormai ai dettagli finali. Il difensore tedesco, dopo settimane di trattative, ha completato nella giornata odierna le visite mediche nella città inglese, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. Secondo quanto riportato anche da Fabrizio Romano, la cessione è stata definita sulla base di 40 milioni di euro, cifra che garantisce ai rossoneri un’importante iniezione di liquidità in questa fase di mercato.

L’operazione, considerata tra le più rilevanti dell’estate rossonera, rientra nella strategia di rinnovamento voluta dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri. La partenza di Thiaw, apprezzato per solidità e affidabilità, lascia un vuoto nella retroguardia, ma apre al Milan la possibilità di intervenire con decisione per rinforzare la rosa in più reparti. La somma incassata consente infatti alla società di Via Aldo Rossi di avere maggiore margine di manovra su obiettivi di alto profilo per la prossima Serie A.

Dal punto di vista tecnico, Thiaw era diventato un punto di riferimento della difesa rossonera, grazie alla sua fisicità, alla lettura del gioco e alla maturità mostrata nonostante la giovane età. Il suo addio, pur rappresentando una perdita, si inserisce in un progetto a lungo termine che mira a costruire una squadra equilibrata e competitiva su più fronti.

Sul fronte inglese, il Newcastle mette a segno un colpo importante. La proprietà dei Magpies, ambiziosa e solida finanziariamente, punta su Thiaw per rafforzare il reparto difensivo in vista della nuova stagione di Premier League e delle possibili avventure europee. L’ex Milan, grazie all’esperienza maturata in Serie A e in Champions League, può diventare rapidamente un pilastro nella formazione guidata da Eddie Howe.

L’ufficialità da parte di entrambi i club è attesa a breve, ma l’affare è ormai concluso. Per il Milan, le prossime settimane saranno decisive per individuare e chiudere i sostituti, mentre il Newcastle ha già accolto il nuovo rinforzo come un tassello fondamentale per il proprio progetto di crescita. L’operazione Thiaw, per valore economico e rilevanza tecnica, si candida a essere uno dei movimenti di mercato più significativi dell’estate 2025.