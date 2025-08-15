Mercato Milan, ufficiale l’arrivo di Zachary Athekame: tutti i dettagli sulla trattativa e sull’arrivo a Milano

Mercato Milan, il difensore svizzero U21 lascia lo Young Boys e vestirà la maglia numero 24 dei rossoneri: tutti i dettagli sul trasferimento

L’AC Milan ha annunciato ufficialmente l’acquisto a titolo definitivo di Zachary Christopher Athekame dal BSC Young Boys. Il difensore svizzero, classe 2004, ha firmato un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2030. La società, tramite un comunicato, ha confermato che Athekame indosserà la maglia numero 24 nella prossima Serie A.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di mercato voluta dal direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri, orientata a combinare giovani di prospettiva e rinforzi immediatamente pronti per la Serie A. Il nazionale svizzero Under 21 è stato individuato come un profilo ideale per completare il reparto difensivo, portando freschezza, versatilità e solidità.

Nato a Vanløse (Danimarca) il 13 dicembre 2004, Athekame ha iniziato il suo percorso nelle giovanili di Servette e Meyrin, per poi passare al Neuchâtel Xamax nel 2022. Con la maglia del club romando ha collezionato 51 presenze e 2 gol, imponendosi rapidamente come titolare. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dello Young Boys, che lo ha ingaggiato per consolidare la propria difesa.

A Berna, Athekame ha disputato 47 partite, segnando una rete e proseguendo il suo percorso di crescita tecnica e tattica. La sua esperienza nelle competizioni svizzere e internazionali, unita alla fisicità e alla capacità di lettura del gioco, lo ha reso uno dei giovani difensori più interessanti del panorama europeo.

Oltre al club, il difensore è un elemento fisso della Nazionale svizzera U21, con cui ha maturato ulteriore esperienza internazionale, utile in vista delle sfide che lo attendono in Serie A e nelle competizioni europee.

Con l’arrivo di Athekame, il Milan conferma la volontà di investire su profili che possano rappresentare il presente e il futuro del club. I tifosi rossoneri potranno vedere all’opera il nuovo numero 24 già nelle prime uscite stagionali, con l’obiettivo di inserirsi rapidamente nei meccanismi di Allegri.

Il club ha accolto il giocatore con una nota ufficiale: «AC Milan è lieto di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Zachary Christopher Athekame dal BSC Young Boys. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e vestirà la maglia numero 24».