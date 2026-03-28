Mercato Milan, pista Zirkzee sempre viva: nuovi segnali dall’Inghilterra, l’olandese resta intrigato. Le ultime

Mercato Milan, la pista Zirkzee non si spegne: aggiornamenti importanti e un indizio sull’interesse dell’olandese

Il futuro di Joshua Zirkzee continua a essere uno dei temi più affascinanti del prossimo calciomercato europeo. Secondo quanto raccolto da MilanVibesIT tramite il giornalista Marco Ramiccia, l’attaccante olandese è al momento totalmente concentrato sulla sua avventura al Manchester United, intenzionato a chiudere al meglio la stagione in Premier League. Solo a campionato concluso, insieme al suo entourage, valuterà con calma le prospettive per il 2026/27.

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Nonostante la priorità dichiarata ai Red Devils, non si placano le voci provenienti dall’Italia. Diverse società di Serie A hanno effettuato sondaggi e chiamate esplorative, e tra queste il Milan è quella che si sta muovendo con maggiore continuità. I rossoneri seguono Zirkzee da tempo e non hanno mai smesso di monitorarlo dopo averlo sfiorato nelle precedenti sessioni di mercato.

La dirigenza di via Aldo Rossi considera il classe 2001 un profilo ideale per il gioco di Massimiliano Allegri: un centravanti moderno, capace di legare la manovra e valorizzare la velocità di giocatori come Leao e Nkunku. Il dialogo resta aperto, in attesa di capire se lo United prenderà in considerazione una cessione o se per Zirkzee potrà davvero profilarsi un ritorno in Serie A.

