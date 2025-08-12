Mercato Milan, il sogno Vlahovic continua: le ultime sulla trattativa imbastita dai rossoneri con la Juventus per il serbo

Mercato Milan, il “no” di Vlahovic cambia i piani di Tare e Allegri: ecco le ultime sul grande colpo studiato per Allegri

Il calciomercato Milan subisce una svolta improvvisa con la decisione di Dusan Vlahovic di restare alla Juventus fino alla scadenza del contratto, fissata per giugno 2026. L’attaccante serbo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha comunicato alla dirigenza bianconera la propria volontà di non lasciare Torino in questa sessione, mettendo così fine a ogni trattativa in corso e blindando il suo futuro a breve termine.

Per il Diavolo, che aveva inserito Vlahovic in cima alla lista dei rinforzi offensivi, si tratta di un colpo non indifferente. Con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri in panchina, la società rossonera aveva costruito gran parte del piano di rafforzamento proprio attorno all’ipotesi di un centravanti di spessore internazionale. Le qualità tecniche, la capacità realizzativa e il potenziale di crescita del serbo lo rendevano il profilo ideale per alzare il livello competitivo della squadra.

L’obiettivo era chiaro: aumentare la potenza di fuoco per affrontare una stagione che vede il Milan intenzionato a tornare protagonista in Serie A e in Europa. L’inserimento di un attaccante come Vlahovic avrebbe garantito non solo gol, ma anche un punto di riferimento stabile per il reparto avanzato. La sua scelta, invece, obbliga la dirigenza a un’immediata revisione delle strategie.

Il lavoro di Tare si complica: le alternative sul mercato non mancano, ma trovare un calciatore con caratteristiche tecniche e potenziale paragonabili a quelle del serbo non sarà semplice, soprattutto considerando il poco tempo a disposizione. Allegri e il DS dovranno valutare attentamente i profili disponibili, cercando un giocatore in grado di inserirsi rapidamente negli schemi e di garantire un rendimento immediato.

La decisione di Vlahovic, oltre a rafforzare la posizione della Juventus, rappresenta un messaggio chiaro: il Milan dovrà costruire il proprio futuro offensivo su altre basi. La caccia al nuovo centravanti riparte subito, con la consapevolezza che ogni giorno che passa avvicina la chiusura del mercato e riduce il margine d’errore nelle prossime mosse.