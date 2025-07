Mercato Napoli: Noa Lang sempre più vicino! Accordo verbale con il PSV Eindhoven! Le ultimissime e tutti gli aggiornamenti

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo importante in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, gli azzurri hanno raggiunto un accordo verbale con il PSV Eindhoven per l’acquisto di Noa Lang, talentuoso attaccante olandese classe 1999.

Lang, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax e attualmente in forza al PSV, è un esterno offensivo noto per la sua velocità, il dribbling stretto e la capacità di saltare l’uomo. Considerato uno dei talenti più brillanti del calcio olandese, il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento a Napoli da diverse settimane, manifestando chiaramente la propria volontà di indossare la maglia azzurra.

L’operazione si avvicina ormai alla conclusione: il Napoli verserà 28 milioni di euro nelle casse del club olandese. Inoltre, il PSV manterrà una clausola sulla futura rivendita del calciatore, confermando così l’importanza strategica dell’affare anche per il club di Eindhoven. Lang, dal canto suo, percepirà un ingaggio netto di 2,8 milioni di euro a stagione.

Il trasferimento è ormai alle battute finali: restano solo alcuni dettagli da definire prima del classico scambio di documenti e delle visite mediche. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Chi è Noa Lang? Nato a Capelle aan den IJssel, Lang è cresciuto nell’Ajax prima di imporsi con il Club Brugge in Belgio, dove ha vinto diversi titoli nazionali. Il suo approdo al PSV nell’estate del 2023 è stato accolto con grandi aspettative. Con le sue caratteristiche tecniche e la mentalità vincente, Lang rappresenta un rinforzo ideale per il Napoli, alla ricerca di nuova linfa in attacco.

Con questo acquisto, il club partenopeo dimostra ancora una volta di puntare su giovani talenti internazionali per consolidare la propria competitività in Italia e in Europa.