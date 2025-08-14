Mercato Napoli, occhi su Juanlu Sánchez del Siviglia! Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa per il giocatore iberico

Mercato Napoli, il terzino spagnolo del Siviglia tra i profili monitorati: arrivano le prime conferme dal direttore sportivo andaluso

Il mercato Napoli continua a valutare possibili rinforzi per le corsie laterali e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, figura quello di Juanlu Sánchez, terzino destro classe 2003 in forza al Siviglia. Il giovane spagnolo, cresciuto nel settore giovanile del club andaluso, ha già collezionato diverse presenze nella Liga e nelle competizioni europee, mettendo in mostra buone qualità sia in fase difensiva che in proiezione offensiva.

A confermare che il giocatore potrebbe essere al centro di movimenti di mercato è stato lo stesso direttore sportivo del Siviglia, che ha parlato di «diverse conversazioni aperte» in merito a potenziali trattative riguardanti alcuni calciatori della rosa. Tra questi, Juanlu appare come uno dei profili che potrebbero suscitare maggiore interesse, soprattutto da parte di club in cerca di interpreti giovani e duttili sulla fascia.

Il Napoli, impegnato a costruire una rosa competitiva per il nuovo corso tecnico, vede nel terzino spagnolo un potenziale investimento per il presente e per il futuro. La società azzurra, infatti, punta ad ampliare le soluzioni sugli esterni bassi, anche per garantire maggior rotazione e copertura nel corso di una stagione che si preannuncia intensa, con impegni in Serie A, coppe europee e Coppa Italia.

Juanlu, dotato di buona corsa, capacità di cross e attenzione in fase di non possesso, si è distinto nella scorsa stagione per continuità di rendimento e capacità di adattarsi a diversi moduli tattici. Il suo profilo potrebbe sposarsi con le esigenze della squadra partenopea, specialmente se il club decidesse di puntare su un mix di esperienza e gioventù nel reparto arretrato.

Al momento, non ci sono conferme di una trattativa avanzata, ma il gradimento del Napoli è concreto. La situazione resta quindi in evoluzione, con la possibilità che nelle prossime settimane possano arrivare sviluppi più significativi. Il Siviglia, da parte sua, sembra aperto ad ascoltare eventuali proposte, purché rispecchino il valore del giocatore.

Il mercato è ancora lungo e l’interesse per Juanlu Sánchez rappresenta una pista da seguire con attenzione.