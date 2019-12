Mercato Napoli, per il centrocampo spunta anche il nome di Pulgar. Il giocatore della Fiorentina tra i candidati per gennaio

Per il centrocampo del Napoli viene fuori un altro nome, rispetto quelli già trattati negli ultimi giorni. Non solo Torreira e Lobotka, quindi, per il mercato di gennaio. Spunta anche il profilo di Erik Pulgar.

A sottolinearlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che rimarca come il cileno sia adesso un nome concreto per rinforzare la mediana gestita da Gennaro Gattuso.