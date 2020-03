Mercato Roma, nuovo nome per l’attacco: l’ultima idea di Fonseca

Mercato Roma, spunta un nuovo nome per l’attacco giallorosso: è Tiquinho Soares del Porto. È un’idea di Paulo Fonseca

Viene fuori un nuovo nome per il mercato della Roma. L’idea verrebbe direttamente da Paulo Fonseca, allenatore giallorosso, che ha individuato in Tiquinho Soares del Porto il giocatore adatto per rinforzare l’attacco.

Ne sono sicuri dal Portogallo, precisamente il quotidiano A Bola. L’attaccante dei Dragões andrà in scadenza nel prossimo anno e i giallorossi si aspettano per questo un costo inferiore ai 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria.