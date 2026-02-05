Connect with us
Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro…»

57 minuti ago

Ranieri

Mercato Roma, Claudio Ranieri svela: «Rinnovi di Dybala e Pellegrini? Ecco la situazione e sul futuro…». Le dichiarazioni

Claudio Ranieri ai microfoni di Sky Sport, ha parlato non solo del possibile ritorno in società di Francesco Totti ma anche fatto il punto sul mercato dei giallorossi e dei possibili rinnovi di Dybala e Pellegrini. Ecco un estratto:

NEO ACQUISTI – «Malen è un giocatore di grandissima esperienza e ci mancava, così come Zaragoza che è un punto di riferimento che dovrà capire il gioco di Gasperini. Ha sempre fatto l’ala ma ha quella capacità di saltare l’uomo per cui nell’uno contro uno è molto bravo, è uno di quelli che rompe la marcatura».

 RINNOVI – «Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte ingaggi, se no non ce la facciamo con il Fair Play Finanziario. In base a quello che hanno fatto sul campo, a quello che ci dirà l’allenatore e alle richieste, se c’è un incontro bene, se no ci si saluta».

