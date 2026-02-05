Totti torna alla Roma? Annuncio a sorpresa di Ranieri, cosa sta succedendo per il ritorno del Capitano in giallorosso!

Totti torna alla Roma? Claudio Ranieri ha fatto questo annuncio sul possibile ritorno in giallorosso del capitano

Quella che fino a ieri sembrava solo una suggestione romantica, oggi assume i contorni di una concreta possibilità di mercato dirigenziale. Francesco Totti è pronto a tornare nella sua Roma. Non è una voce di corridoio, ma una prospettiva avvalorata dalle parole di una delle figure più autorevoli all’interno dell’organigramma giallorosso: Claudio Ranieri. L’attuale Senior Advisor del club – consulente personale e braccio destro della famiglia Friedkin – ha rotto gli indugi confermando che i lavori per il grande ritorno sono in corso.

L’annuncio a Sky Sport: “Ci stanno pensando”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ranieri ha lanciato un messaggio inequivocabile che ha immediatamente fatto il giro della Capitale, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. Alla domanda diretta su un possibile reintegro dell’ex numero 10, il tecnico di Testaccio ha risposto con sincerità: “Ci stanno pensando“. Una frase breve ma potente, che conferma come la proprietà americana stia valutando seriamente di ricucire lo strappo con la storia vivente del club.

Totti e la Roma: un legame da ricostruire

Francesco Totti, manca da Trigoria da troppo tempo. Dopo l’addio al calcio e una breve parentesi dirigenziale terminata in modo burrascoso con la precedente proprietà, il “Pupone” non ha mai nascosto il desiderio di tornare a casa, purché con un ruolo operativo e non di semplice facciata.

Ranieri, che conosce Totti meglio di chiunque altro avendolo allenato in momenti cruciali della sua carriera, si è fatto garante di questa operazione nostalgia, che però guarda al futuro. “Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma“, ha spiegato Ranieri, sottolineando come la figura di Totti non sia solo un asset d’immagine, ma un pezzo fondamentale dell’identità del club.

Uno scenario strategico

Il ritorno di Totti rappresenterebbe una mossa strategica fondamentale per i Friedkin. Riportare a casa il simbolo per eccellenza servirebbe a blindare il rapporto con la tifoseria e a inserire in società una figura che conosce le dinamiche dello spogliatoio e dell’ambiente romano come nessun altro. Le prossime settimane saranno decisive per trasformare il “pensiero” in una firma ufficiale.