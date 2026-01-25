Mercato Roma, i giallorossi non si fermano! Ancora colpi da qui alla fine, 5 nomi sul taccuino di Massara. Chi potrebbe arrivare

Mercato Roma, i giallorossi sono scatenati sul fronte attacco. Massara ha 5 nomi sul taccuino per rinforzare la rosa da qui a fine gennaio

Il cantiere della Roma è ancora aperto, specialmente lì davanti. Il reparto offensivo resta uno dei nodi principali da sciogliere per la dirigenza giallorossa in queste ultime battute di mercato. La presenza del giovane Venturino come alternativa sugli esterni non lascia tranquillo Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha chiesto un innesto capace di garantire profondità e soluzioni tattiche diverse. La caccia all’ala, dunque, non si ferma.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il sogno impossibile e la nuova priorità: Leo Sauer

Se fino a pochi giorni fa il nome caldo era quello di Mathys Tel, la pista che porta al gioiello del Bayern Monaco si è raffreddata drasticamente. I costi elevati dell’operazione e la resistenza dei bavaresi rendono l’affare quasi impossibile per questa sessione. Ecco perché, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il mirino si è spostato in Olanda. Il nome che sta scalando le gerarchie è quello di Leo Sauer. Esterno offensivo del Feyenoord, slovacco classe 2005, Sauer è un profilo che piace moltissimo a Trigoria per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e per la facilità nel saltare l’uomo.

Il club di Rotterdam valuta il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro: una cifra importante, ma ritenuta sostenibile rispetto ai costi di Tel. Sul taccuino degli osservatori, come alternative “green”, restano monitorati anche Mika Godts (talento dell’Ajax) ed El Mala, profili di prospettiva da inserire gradualmente.

Il “Piano B”: l’usato sicuro Carrasco

Tuttavia, se le piste giovani non dovessero concretizzarsi, la Roma ha pronto un piano di riserva di assoluto spessore. Sul tavolo rimane l’opzione Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno belga rappresenterebbe la soluzione “pronto uso”. Diverso per età e percorso rispetto a Sauer, Carrasco garantirebbe quella qualità immediata e quella malizia tattica che potrebbero servire subito alla causa di Gasperini per la corsa Champions.