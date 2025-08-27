Mercato Sampdoria, reparto offensivo da rinforzare! E’ calda la pista per quel calciatore: le ultime

Mercato Sampdoria, reparto offensivo da rinforzare! E’ calda la pista per quel calciatore: le ultimissime e i dettagli

La Sampdoria intensifica la sua caccia a nuovi innesti offensivi in vista della stagione di Serie BKT 2025/26. Con la sessione estiva di calciomercato ormai agli sgoccioli, la dirigenza blucerchiata sta valutando con attenzione le ultime opportunità per rafforzare il reparto avanzato. Tra i nomi più caldi figura quello di Giuseppe Ambrosino, giovane attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, già protagonista con la Nazionale Under 21 e reduce da esperienze in Serie B con Como e Cittadella.

Ambrosino nel mirino della Sampdoria

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Sampdoria è fortemente interessata ad Ambrosino, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano. La trattativa ruota attorno alla possibilità di ottenere il giocatore in prestito, una formula che il club ligure predilige per integrare giovani di talento nel proprio progetto tecnico. Ambrosino, attaccante moderno dotato di buona tecnica e capacità di svariare su tutto il fronte offensivo, rappresenterebbe un rinforzo ideale per l’allenatore Massimo Donati, ex centrocampista con una lunga carriera in Serie A e ora alla guida della squadra genovese.

Strategia e prospettive del club blucerchiato

L’eventuale arrivo di Ambrosino si inserisce perfettamente nella strategia della Sampdoria, orientata a costruire una rosa competitiva puntando su giovani con potenziale di crescita. Il club sta lavorando per convincere il Napoli a cedere il giocatore, cercando di superare la concorrenza di altre società interessate. La dirigenza blucerchiata ritiene che Ambrosino possa offrire un contributo immediato, ma anche rappresentare un investimento per il futuro.

La decisione finale spetta al club partenopeo, ma la Sampdoria resta vigile e pronta a cogliere l’occasione qualora si aprisse uno spiraglio. L’eventuale approdo di Ambrosino a Genova darebbe nuova linfa all’attacco doriano, completando il pacchetto di acquisti offensivi e rafforzando le ambizioni del club per la nuova stagione di Serie B.