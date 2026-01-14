Mercato Serie A: blitz del Galatasaray per Lookman, il Genoa piomba su Baldanzi, Pisa ambizioso per l’attacco. Tutti i nomi tra entrate e uscite

Il calciomercato di Serie A si infiamma con l’Atalanta protagonista assoluta delle trattative internazionali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delegazione del Galatasaray è sbarcata in Italia con un obiettivo preciso: chiudere l’acquisto di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, eroe della scorsa Europa League, è valutato circa 40 milioni di euro dalla Dea. L’operazione, prima impensabile, è ora favorita dall’arrivo a Bergamo di Giacomo Raspadori (pagato 25 milioni), che libera spazio nel reparto avanzato. Il classe ’97 è fortemente tentato da un ingaggio da 5 milioni a stagione e dalla prospettiva di raggiungere a Istanbul il connazionale e amico Victor Osimhen, anticipando così la concorrenza dei rivali del Fenerbahce.

Grandi manovre anche in casa Genoa. Il tecnico Daniele De Rossi non molla la presa su Tommaso Baldanzi: dopo il passo indietro della Fiorentina, il Grifone ha intensificato i contatti con l’entourage del trequartista classe 2003 in uscita dalla Roma. La formula discussa è quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita ai capitolini. Si complica invece la questione portiere: l’affare Bento con l’Al-Nassr è bloccato per un’emergenza del club arabo, costringendo i Rossoblù a virare sull’esperto Stefan Ortega, secondo portiere del Manchester City.

Nel frattempo, il Torino del DS Gianluca Petrachi lavora a fari spenti: si attende la risposta del Botafogo per l’offerta da 6 milioni per il roccioso centrale brasiliano David Ricardo. Chiude un colpo ufficiale il Lecce: i Salentini si assicurano Oumar Ngom, centrocampista ventunenne pagato 2 milioni più bonus, blindato con un contratto fino al 2029. Infine, il Pisa sogna il grande salto in attacco: nel mirino ci sono Casper Tengstedt, ex Verona ora al Feyenoord, e Neal Maupay, punta del Marsiglia, su cui però è forte il pressing di Siviglia e Getafe.