Calciomercato Serie A: Goretzka Milan, novità su Ederson e Davis, Cremonese, Pisa e Verona vogliono…Ultimissime

Calciomercato Serie A: le novità su Goretzka, Ederson, Davis, Pedro Felipe e Belahyane. Cosa è successo nelle ultime ore

La giornata di martedì 13 gennaio segna un punto di svolta nelle trattative invernali, con l’asse Milano-Istanbul che diventa incandescente. Le notizie più calde arrivano dal fronte rossonero e da un blitz di mercato che coinvolge diverse big del nostro campionato. Lo riferisce Di Marzio a Calciomercato L’Originale.

Milan, sogno Goretzka a parametro zero

La notizia di copertina riguarda il Milan. La dirigenza rossonera ha avviato nuovi, concreti contatti per Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, colonna del Bayern Monaco e della nazionale, è in scadenza di contratto a giugno e rappresenta un’occasione di mercato ghiottissima. L’operazione è complessa: il classe ’95 percepisce un ingaggio molto elevato, fuori dai parametri standard del Diavolo. Tuttavia, il Milan vuole provarci seriamente per bloccarlo in vista della prossima stagione, fiutando il colpo a parametro zero per alzare il livello del centrocampo.

Galatasaray: blitz a Milano per Davis e i big

Nel pomeriggio di oggi sono sbarcati a Milano i rappresentanti del Galatasaray. Il club turco è scatenato e ha messo nel mirino diversi protagonisti della Serie A. L’obiettivo più caldo è Keinan Davis, attaccante dell’Udinese. Il centravanti inglese piace molto per la sua capacità di far salire la squadra. Al momento non ci sono offerte ufficiali, ma l’interesse è forte. I turchi, però, sognano in grande: nei loro radar ci sono anche Davide Frattesi, Youssouf Fofana e, soprattutto, il duo dell’Atalanta composto da Ademola Lookman e Ederson. Anche per il mediano brasiliano della Dea non sono state ancora recapitate proposte scritte, ma la presenza della dirigenza del “Gala” in Italia suggerisce possibili sviluppi a breve.

Verona: fari puntati sulla Juventus Next Gen

Si muove anche l’Hellas Verona. Il club scaligero ha messo gli occhi su Pedro Felipe, difensore centrale classe 2004 della Juventus Next Gen. Il brasiliano si è messo in luce in Serie C con 13 presenze e 2 gol, dimostrando doti fisiche e tecniche importanti. Nonostante l’interesse di diverse squadre di Serie B, la volontà del ragazzo è chiara: vuole rimanere in Serie A. Il Verona potrebbe essere la piazza giusta per il suo esordio nel massimo campionato.

Infine, il Pisa lavora con forza per Felipe Loyola dell’Independiente, con il calciatore che ha scelto l’Italia. La Cremonese, invece, vira a sorpresa su Belahyane.