Mercato Torino, Baroni sfida Conte per Elmas: granata pronti al rilancio

Mercato Torino, è duello con il Napoli di Conte per Elmas: il punto sulla trattativa con i partenopei per il centrocampista

Il Torino di Marco Baroni entra nel vivo del mercato e punta deciso su Eljif Elmas. Il centrocampista offensivo macedone, attualmente al Lipsia, è un profilo che piace molto alla dirigenza granata per la sua duttilità e per l’esperienza maturata in Serie A con il Napoli, dove ha contribuito alla conquista dello scudetto.

Secondo quanto riportato da La Stampa, anche il Napoli di Antonio Conte è interessato al ritorno del giocatore, dando vita a una vera e propria sfida di mercato. Tuttavia, entrambe le società hanno ricevuto dal club tedesco la stessa risposta: Elmas potrà partire solo a titolo definitivo. Questo esclude la formula del prestito con riscatto, inizialmente valutata sia dai granata sia dagli azzurri.

Il Lipsia ha inoltre chiarito che eventuali sviluppi nella trattativa saranno presi in considerazione soltanto dopo il 20 agosto, quando il club definirà le proprie strategie di mercato in entrata e in uscita.

Per il Torino, l’arrivo di un giocatore con le caratteristiche di Elmas rappresenterebbe un salto di qualità importante in termini di creatività e incisività nella trequarti. La concorrenza del Napoli rende la corsa più complessa, ma la volontà di Baroni è chiara: aggiungere al reparto offensivo un elemento in grado di fare la differenza contro le difese chiuse.