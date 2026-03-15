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Calciomercato

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

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Simeone

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club argentino lo ha messo in cima alla lista dei desideri per l’estate! Ecco di chi si tratta

Il River Plate punta con forte decisione su Giovanni Simeone in vista dell’estate. L’attaccante potrebbe presto salutare il Torino per fare ritorno in patria. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’allenatore Coudet ritiene il giocatore una priorità assoluta per la propria rosa, grazie ai 7 gol e 1 assist collezionati in questa complessa stagione.

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PAROLE – «🚨🇦🇷 Il River Plate è interessato a Gio Simeone come obiettivo per la finestra di mercato estiva.
Ha segnato 7 gol e fornito un assist in una stagione difficile per il Torino e il nuovo allenatore Coudet vede Cholito come una priorità assoluta.».

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