Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista!

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club argentino lo ha messo in cima alla lista dei desideri per l’estate! Ecco di chi si tratta

Il River Plate punta con forte decisione su Giovanni Simeone in vista dell’estate. L’attaccante potrebbe presto salutare il Torino per fare ritorno in patria. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’allenatore Coudet ritiene il giocatore una priorità assoluta per la propria rosa, grazie ai 7 gol e 1 assist collezionati in questa complessa stagione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

🚨🇦🇷 River Plate are interested in Gio Simeone as target for the summer transfer window.



He’s scored 7 goals plus one assist in a difficult season for Torino and new coach Coudet see Cholito as a top priority. pic.twitter.com/3KnNygcwWb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026

PAROLE – «🚨🇦🇷 Il River Plate è interessato a Gio Simeone come obiettivo per la finestra di mercato estiva.

Ha segnato 7 gol e fornito un assist in una stagione difficile per il Torino e il nuovo allenatore Coudet vede Cholito come una priorità assoluta.».