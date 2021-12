Mertens: «Bello giocare a Napoli. Rinnovo? C’è un’opzione»

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

NAPOLI – «Per me è sempre bello giocare qui, è stato un anno duro, ho visto la sua famiglia e le sue difficoltà. Napoli positivo? Peccato per gli infortuni, dobbiamo continuare per le persone che ci sono e gli altri torneranno».

RINNOVO – «A me piace giocare qui, vediamo e speriamo. Se non si fa si dà la mano e si ringrazia, io sono onorato di stare qui. Un giorno finirà, speriamo il più lontano possibile. Un giorno dovrò lasciare il posto. Opzione per il rinnovo? È a favore di Napoli, ma vediamo. Io spero di sì».