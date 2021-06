Mertens: «Nessun motivo per lasciare Napoli, smentisco tutto»

Dries Mertens chiude le porte ad un’eventuale partenza da Napoli: ecco le dichiarazioni dell’attaccante belga

«Non ho assolutamente nessun motivo per andar via da Napoli. Smentisco ogni voce di partenza. Re Filippo è venuto qui in ritiro e si è congratulato con me per aver battuto il record di Maradona di gol segnati con la maglia del Napoli».