Messi in Arabia Saudita! No, non è Lionel…La curiosa storia che arriva dalla Francia, ecco cosa è successo

Messi va in Arabia Saudita! Ma non è Lionel…La storia proveniente dalla Francia, cosa è accaduto

Il nome evoca leggende, il talento prometteva scintille in Europa, ma il futuro sarà nel deserto. Rayane Messi, una delle promesse più chiacchierate del calcio giovanile transalpino, lascia ufficialmente la Francia. L’esterno offensivo ha accettato la corte del Neom SC, club saudita in forte ascesa, chiudendo così la sua parentesi nel calcio europeo molto prima del previsto. La notizia, che ha del clamoroso considerando la giovanissima età del ragazzo (nato nel 2007), conferma la potenza attrattiva del calcio arabo, capace ormai di sedurre non solo le stelle a fine carriera, ma anche i prospetti in rampa di lancio.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I dettagli dell’operazione: addio Strasburgo

Il cartellino del giocatore apparteneva allo Strasburgo, storico club della Ligue 1 recentemente entrato nell’orbita della proprietà americana BlueCo (la stessa del Chelsea). Tuttavia, l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita è stata ritenuta irrinunciabile sia dal club alsaziano che dall’entourage del ragazzo. Rayane Messi si trasferisce dunque a titolo definitivo al Neom SC, squadra che rappresenta l’ambizioso progetto della “città futuristica” saudita e che sta costruendo una rosa per scalare rapidamente le gerarchie del calcio.

Interrotto il prestito al Pau FC

Per concretizzare il trasferimento, è stato necessario interrompere anticipatamente l’accordo di prestito in essere. Rayane Messi, infatti, stava disputando la stagione corrente con la maglia del Pau FC. La compagine, che milita in Ligue 2 (la seconda divisione francese) e lotta per mantenere la categoria valorizzando giovani talenti, perde così una delle sue frecce offensive. Fino a questo momento, la stagione di Messi era stata di apprendistato ma promettente: l’esterno aveva collezionato 14 presenze complessive, mettendo a segno 2 gol. Numeri che lasciavano intravedere un potenziale di crescita importante, che ora si svilupperà lontano dai riflettori del Vecchio Continente.

Chi è Rayane Messi

Esterno d’attacco brevilineo, dotato di baricentro basso, dribbling secco e grande esplosività, Rayane Messi è un nazionale francese giovanile che ha attirato su di sé le attenzioni non solo per il cognome “pesante”, ma per le sue qualità tecniche. Dopo aver brillato nelle giovanili del Digione e dello Strasburgo, il salto tra i professionisti sembrava il preludio a una carriera nei top 5 campionati europei. La scelta del Neom SC cambia le carte in tavola, portando il suo talento in una realtà completamente nuova.