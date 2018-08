Messi, un altro record: è il calciatore più titolato della storia del Barcellona

Dopo la vittoria nella Supercoppa spagnola, Messi è diventato il giocatore più titolato nella storia del Barcellona con 33 trofei vinti

Un altro record frantumato per Leo Messi. Da domenica è sempre più nella storia del Barcellona. Con la vittoria della Supercoppa spagnola, la Pulce argentina è diventata il giocatore più vincente della storia blaugrana. Contro il Siviglia, infatti, è arrivato il trofeo numero 33, uno in più di Iniesta con cui condivideva il primato assoluto. Un veloce riassunto. In Catalogna Messi ha conquistati 9 Liga, 4 Champions, 6 Coppe del Re, 8 Supercoppe spagnole, 3 Supercoppe europee e 3 Mondiali per club.

Ad onor di cronaca, il podio è completato da Gerard Piqué, che ha alzato al cielo 28 trofei, così come Sergio Busquets. Solo medaglia di legno per un’altra leggenda blaugrana come Xavi, per tanti anni cervello del Barcellona ed ex detentore del record con 25 titoli conquistati nella sua lunga militanza in Catalogna. Pur orfano del rivale di sempre Cristiano Ronaldo, Messi non è mai sazio e vuole dare l’assalto al piatto più prelibato, quella Champions League che negli ultimi tre anni è stato premio esclusivo di CR7.