Messi-Como, clamoroso colpo di scena! Sentite cosa ha detto Fabregas sul fuoriclasse argentino - Calcio News 24

Messi-Como, Fabregas non chiude le porte: «Mai dire mai. È stato a casa mia in vacanza». Le parole

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha affrontato diversi temi legati al mercato e al futuro del club lariano. Tra le dichiarazioni più interessanti, non è mancato un passaggio sulla suggestione Messi-Como, diventata oggetto di discussione dopo l’avvistamento della moglie del campione argentino allo stadio Sinigaglia durante l’amichevole contro il Lille.

Fabregas ha confermato:

«Nella partita contro il Lille è stata vista la moglie di Leo, ma era semplicemente in visita. Sono amici di famiglia, sono stati a casa mia in vacanza. Come ha detto Ludi dopo la partita, forse non potremo più dire che Messi non ha mai giocato al Como, visto che i suoi figli hanno calcato il campo! Ma adesso lui è in America. Mai dire mai, però…»

Questa frase ha inevitabilmente riacceso l’entusiasmo dei tifosi e alimentato la curiosità intorno all’asse Messi-Como, un’ipotesi ancora molto lontana ma che resta affascinante. La presenza della famiglia Messi a Como, anche solo per motivi personali, ha acceso i riflettori su un club in piena crescita, che vuole stupire anche in Serie A.

Sul fronte mercato, Fabregas ha tracciato un bilancio positivo:

«Stiamo cercando difensori specifici per il nostro modo di attaccare e difendere. Ma abbiamo già fatto il 90% del lavoro. Abbiamo iniziato a pianificare tutto da gennaio, manca poco, ma sono molto contento».

Quando gli è stato chiesto di Alvaro Morata, altro nome caldo per il Como, Fabregas ha preferito mantenere il riserbo:

«Vediamo. Non mi piace parlare di una cosa che non è fatta al 100%.»

Il progetto del Como cresce giorno dopo giorno, e il legame Fabregas-Messi, seppur solo personale al momento, continua a incuriosire. Il binomio Messi-Como, oggi solo un sogno, rimane una suggestione che il tecnico non ha completamente escluso. Nel calcio, mai dire mai.