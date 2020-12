Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del suo futuro nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta

«Non ho niente di chiaro fino alla fine dell’anno, aspetterò la fine della stagione, l’importante è pensare alla squadra, finire bene l’anno, pensare a cercare di ottenere titoli e non distrarsi con altre cose. Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti, è sempre stato uno dei miei sogni. Ma non so se succederà! Giocare nel Real Madrid? Impossibile. Atletico Madrid? No».