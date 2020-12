Messi: «Neymar al Barcellona… Come lo paghiamo?»

Lionel Messi, fuoriclasse del Barcellona, ha parlato del possibile ritorno in blaugrana di Neymar nel corso di una lunga intervista ai microfoni de La Sexta

«Sarà difficile portare giocatori perché non ci sono soldi. Ci sono molti giocatori importanti per combattere ancora per tutto e ci sono quei giocatori che devi pagare molto. Credo che Neymar sia molto costoso. E come si paga il suo cartellino al PSG? Non è facile, sarà una situazione difficile per il nuovo presidente. Dovrà essere molto intelligente, ordinare tutto e fare tanti cambiamenti per farlo andare bene».