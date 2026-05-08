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Messi parla di Cristiano Ronaldo: «Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva. Qualcosa di naturale nel mondo del calcio»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

29 minuti ago

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Barcellona-Juventus Champions League

Messi su Cristiano Ronaldo: «Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva. Qualcosa di naturale nel mondo del calcio»

Leo Messi è tornato a parlare della sua storica rivalità con Cristiano Ronaldo in un’intervista concessa al giornalista argentino Pollo Álvarez. Le sue parole:

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PAROLE «Quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva».

«Era qualcosa di naturale nel mondo del calcio. Io ero al Barcellona e lui al Real Madrid, e competevamo per tutto sia collettivamente che individualmente, quindi la gente ci paragonava sempre. Ma il nostro rapporto è sempre stato buono e rispettoso, e tutto quello che è successo è stato puramente atletico. Non c’era niente di personale».

«Non ci incontravamo spesso se non nelle partite o alle cerimonie di premiazione, e siamo sempre stati in buoni rapporti. Adesso siamo in fasi diverse delle nostre vite, ma quello che è successo è stata una bellissima rivalità sportiva».

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