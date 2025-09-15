Messi da record: la figurina della leggenda argentina venduta per 1,5 milioni di dollari. Un asta da record! I dettagli

Un collezionista ha realizzato un vero e proprio colpo da maestro nel mondo del collezionismo sportivo. Una rarissima figurina di Lionel Messi, considerato da molti il miglior calciatore di tutti i tempi e vincitore di sette Palloni d’Oro, è stata battuta all’asta per la cifra record di 1,5 milioni di dollari (circa 1,28 milioni di euro).

Si tratta di una card Panini Mega Cracks della stagione 2004/05, anno in cui il fuoriclasse argentino fece il suo debutto da professionista con il Barcellona. All’epoca, Messi aveva appena 17 anni e il 16 ottobre 2004 entrò in campo in Liga contro l’Espanyol, iniziando una carriera leggendaria che lo avrebbe portato a vincere tutto a livello di club e nazionale.

Un primato che supera Pelé

Il prezzo raggiunto ha superato il precedente record di 1,33 milioni di dollari, stabilito nel 2022 per una figurina di Pelé, il leggendario attaccante brasiliano tre volte campione del mondo, prodotta nel 1958 dalla Alifabolaget.

L’esemplare di Messi venduto è stato classificato come “perfettamente conservato”, una condizione estremamente rara per una card di quasi vent’anni fa. Questo stato impeccabile ha contribuito in modo decisivo a far lievitare il valore fino a cifre da capogiro.

Il fascino delle carte collezionabili

Secondo gli esperti del settore, il successo di questa vendita dimostra l’enorme potenziale economico delle carte collezionabili sportive legate ai grandi campioni. La combinazione di rarità, condizioni perfette e valore storico — in questo caso legato all’inizio della carriera di uno dei più grandi calciatori di sempre — rende la card di Messi un pezzo praticamente unico.

Il mercato delle figurine e delle card da collezione è in forte crescita, alimentato sia dalla nostalgia dei tifosi sia dall’interesse degli investitori, che vedono in questi oggetti un bene rifugio alternativo.

Messi, un’icona senza tempo

Oltre al valore economico, questa vendita conferma l’immenso fascino di Lionel Messi nel panorama calcistico mondiale. Dalla maglia blaugrana del Barcellona ai trionfi con la nazionale argentina, culminati con la vittoria della Coppa del Mondo 2022, il numero 10 continua a essere un simbolo di eccellenza sportiva e un’icona intramontabile per tifosi e collezionisti.