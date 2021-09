Messi, tripletta alla Bolivia e superato il record di Pelé: le lacrime dell’argentino – VIDEO

Con una tripletta di Lionel Messi l’Argentina batte 3-0 la Bolivia in una partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 e la stella del Paris Saint-Germain batte il record di gol con una Nazionale di calcio sudamericana detenuto da Pelé.

Il sei volte Pallone d’Oro ha segnato al 14′, al 64′ e all’88 davanti ai 25.000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires, aperto al pubblico per la prima volta dall’inizio della pandemia di Covid-19. Alla sua 153ma presenza con l’Argentina Messi ha battuto con 79 gol il record del leggendario calciatore brasiliano (77). A fine partita gli argentini hanno poi festeggiato la vittoria della Copa America insieme ai propri tifosi, facendo visibilmente emozionare la Pulce.

Video of the day. Leo Messi crying tears of joy after finally celebrating Copa America with Argentinian people. 🇦🇷🏆 #Messi

…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021