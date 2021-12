Junior Messias ha parlato ai mcrofoni di Mediaset, soffermandosi sugli obiettivi del Milan dopo l’eliminazione in Champions

IDOLI – «Da piccolo il mio idolo è sempre stato Ronaldo Il Fenomeno, per me era il calcio».

MOMENTO – «Il mio obiettivo è di dimostrare di poter giocare in Serie A. Un giocatore non si valuta dopo due sole partite, bisogna aspettare la fine del campionato. Io sto cercando di migliorare, non sono ancora al 100% e non ho ancora dimostrato quello che so fare. Sto cercando di ritrovare la forma migliore».

CHAMPIONS – «Siamo tristi, ma vogliamo andare avanti: dobbiamo rialzare la testa e pensare al campionato».

GIRONI – «Abbiamo fatto prestazioni di alto livello, abbiamo affrontato squadre forti, che sono abituate a quelle partite. Ce la siamo giocata sempre, dobbiamo essere consapevoli di quanto fatto».

