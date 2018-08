Alessio Romagnoli è il nuovo capitano del Milan, un compito che lo rende orgoglioso: ecco le sue parole

Il Milan è a caccia di rivalsa dopo le ultime stagioni deludenti, Alessio Romagnoli è pronto a dare il suo contributo. Ecco le parole del difensore al canale della Serie A: «Abbiamo una squadra che può migliorare i risultati della passata stagione e delle precedenti: possiamo ambire a tornare grandi, a essere il Milan che fa paura ovunque vada e quello che vince trofei. Questo è il nostro obiettivo».

Continua Romagnoli, il nuovo capitano rossonero: «Sarà una grande emozione, anche solo se penso a chi ha indossato quella fascia: hanno avuto questo compito persone come Baresi e Maldini, essere capitano per me è motivo di orgoglio, è un onore». E sottolinea: «Significa farsi volere bene dal gruppo ma anche sapersi prendere delle responsabilità quando conta e metterci sempre la faccia, affrontando tutti i problemi».