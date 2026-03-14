Milan, Allegri in conferenza stampa alla vigilia della Lazio: «Credere allo scudetto? Rispondo così, ecco come stanno Pulisic e Gimenez»

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: le sue parole

Tra le partite di domani, una delle più importanti è senza dubbio Lazio Milan: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A 2025/26,

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LA VISITA DI SHEVCHENKO – «È stato un piacere. A me allo staff e a tutta la squadra. Speriamo che porti buoni in vista della partita di domani».

PERCHE’ NON CREDERE ALLO SCUDETTO? – «Non è una questione di provarci, noi dobbiamo fare il nostro, perché con 60 punti non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti c’è una squadra che ha 7 punti di vantaggio, e comunque abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Per entrare nei primi 4 posti bisogna vincere altre 5 partite».

COME SOPPERIRE ALL’ASSENZA DI RABIOT – «I numeri sono fatti per essere abbattuti. Domani giocherà, non so chi tra Jashari e Ricci, ma l’importante è che la squadra faccia una prestazione di ordine, di grande fase difensiva, perché loro sono una squadra che segna molto verso la fine della partita. Poi domani fortunatamente avremo lo stadio pieno, perché ci saranno 10mila tifosi del Milan che per noi è molto importante. Bisogna finire bene la settimana e domani ci giocheremo questa partita. Ripeto, se noi facciamo il nostro quelle dietro non ci possono prendere».

ATTACCO E POSSIBILE RIENTRO DI GIMENEZE – «Gimenez non sarà convocato domani ma è in una buona condizione, soprattutto a livello psicologico. Per la parte finale della stagione abbiamo bisogno di giocatori che facciano gol».

RIMONTA SCUDETTO FATTIBILE? – «Ripeto: c’è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l’Inter. Che loro le perdano e che noi le vinciamo. Tutte queste chiacchiere…dopo i fatti diranno se saremo stati bravi a vincere tante partite e loro avranno perso punti».

CHAMPIONS FUORI CATEGORIA PER LE ITALIANE? – «Il calcio è bello perché è opinabile e perché ogni anno cambiano le situazioni. In questo momento qui vediamo le fasi finali, ma anche le inglesi sono in difficoltà. Questo format da una parte è divertente, ci sono tante partite e rischi di trovarti, in classifica, da una parte e dall’altra. Magari l’anno prossimo sarà diverso. L’importante è giocarla, poi vediamo uno cosa è capace di fare. Non c’è una regola»

COME STA PULISIC – «Fisicamente sta molto meglio. Nel derby ha fatto una buona partita. È in continua crescita. Sia lui, che Leao, Fullkrug, anche Nkunku sta molto bene».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN

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