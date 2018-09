Higuain, Atalanta avvisata: nove gol in dodici partite contro la Dea

A segno contro il Dudelange, Gonzalo Higuain è pronto a ripetersi contro l’Atalanta: le statistiche condannano la Dea

Oggi, alle ore 18.00, in programma allo stadio San Siro di Milano il confronto tra Milan e Atalanta, quinta giornata di Serie A. Fari puntati su Gonzalo Higuain, colpo estivo dei rossoneri e reduce dal timbro decisivo in Europa League contro il Dudelange. E ci sono brutte notizie per la Dea…

La compagine bergamasca è infatti tra le vittime preferite del Pipita, che da quando è arrivato in Italia ha siglato ben nove reti in dodici gare: orobici avvisati, l’ex Napoli e Juventus è pronto a ripetersi…